messaggio da M.Galea - 24/08/2010 10:35

Il Museo del Fumetto di Lucca si affida all'iPad della Apple come strumento interattivo e virtuale per la guida ai percorsi espositivi. Il sistema, il primo in Italia, sara' in funzione dai primi mesi del 2011. Ad accogliere i visitatori, ci saranno i beniamini degli appassionati di fumetti, da Tex a Diabolik, da Dylan Dog a Topolino, che interagiranno attraverso trasposizioni olografiche: i personaggi cosi' si 'animeranno' e illustreranno i contenuti delle varie sezioni Museo.