messaggio da M.Galea - 22/06/2010 19:23

Col recente rilascio dell'iPad, iniziano a proliferare le applicazioni pensate per leggere fumetti sul luminoso schermo del tablet. In questi giorni, le cui opere in Italia sono pubblicate da Italycomics, ha annunciato l’arrivo delper Ipad e iPhone.

Anche la Disney non ha voluto essere da meno, e ha rivisto il Disney Digicomics già presente su iPod e iPhone, ed ovviamente perfetto per essere utilizzato anche sull’iPad.