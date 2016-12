messaggio da M.Galea - 02/06/2010 00:02

In occasione dell'anniversario dell'uscita della fragranzaha deciso di utilizzare un testimonial d'eccezione: Iron Man , il celebre supereroe creato da Stan Lee . È la prima volta che una casa di moda sceglie un supereroe come volto rappresentativo di un proprio prodotto, a testimonianza del ruolo sempre più predominante che i comics hanno assunto nel mondo della comunicazione moderna.

In collaborazione con la Marvel, Diesel ha quindi realizzato un albo in edizione limitata, contenente la riedizione di una avventura "vintage" ed una storia inedita scritta da Brannon Braga & Marc Guggenheim, e disegnata da Phil Briones & Andrea Mutti. L'intero packaging del profumo è stato poi adattato al personaggio di Iron Man: la boccetta della fragranza è un sorprendente ed aggressivo pugno rosso.

A supporto della campagna di marketing è stato inoltre realizzato il sito http://onlythebrave-ironman.com, dove i visitatori possono personalizzare il proprio "Fist" e scaricare gli episodi in e-comics che vengono pubblicati periodicamente in esclusiva per Diesel.