uBCode:

Rabbia di Rick Melville, La

- Trama

Prima di morire il fuorilegge Burton rivela a Tex che un innocente, Rick Melville, è stato incolpato di un delitto da lui commesso. Dopo avere appreso che Melville è evaso di prigione, Tex si getta sulle sue tracce insieme a Carson, ma non riesce ad impedire a Melville di uccidere i tre uomini che egli ritiene responsabili della sua condanna. Sulle tracce di Melville ci sono anche gli uomini di Leonard Herbert, un facoltoso ranchero che aveva accolto in casa Rick per espiare la colpa di aver causato la morte dei suoi genitori. Ucciso Herbert e sbaragliati i suoi uomini, a Tex non resterà che affidare Melville alla Giustizia.