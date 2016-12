Pista dei Sioux, La

IT-TX-C9

- Trama Sulla base di informazioni incomplete ricavate da uno dei responsabili di un assalto ad una diligenza, Tex si aggrega, sotto mentite spoglie, a un gruppo di cow-boys, nel tentativo di smascherare l’ultimo membro della banda, che si nasconde tra di loro. Durante la marcia verso l’Idaho, oltre a proseguire la sua indagine Tex dovrà fronteggiare anche alcuni imprevisti e un gruppo di giovani e focosi Sioux desiderosi di combattere gli uomini bianchi. Top... Tex noir

Gran merito per la lettura piacevole va a Mario Milano e alla sua abilità ai pennelli, sia nel ritrarre i protagonisti sia nella straordinaria resa degli ambienti naturali. Come anche nella plastica dinamicità delle scene d'azione. Non un capolavoro grafico, indubbiamente, "soltanto" una storia graficamente perfetta e perfettamente equilibrata nei suoi elementi. Sorprendentemente, colore compreso.

Ora - come sempre - dove finiscono i meriti del disegnatore e iniziano quelli dello scrittore (e viceversa naturalmente)? Come scritto per l'ultimo Texone, che sia per umiltà o per furbizia, qui come lí, Tito Faraci ha saputo porsi, e porre la storia, al servizio del suo disegnatore; o se vogliamo ha sfruttato fino in fondo le caratteristiche del disegnatore che aveva a disposizione. Ciò che non è mai scontato: uno dei motivi - non il solo purtroppo - per cui la la famigerata storia del ritorno di Mefisto (Mefisto! n.501-504) è appunto famigerata, è il fatto che Claudio Nizzi architettò una storia che non soltanto resta tra le sue più pedestri, ma sembrava scritta a bella posta per ignorare le doti migliori del Villa disegnatore.

La storia. A parte un tot di materiale inutile, introdotto come a rallentare volutamente l'azione e trattare il lettore come tardo di comprendonio (flashback, spiegazioni, nuvolette di pensieri), che fortunatamente non raggiunge il livello di guardia, la storia è semplice, efficace, molto ben giocata sullo studio e l'analisi dei caratteri, e sullo studio e l'analisi dei caratteri che Tex compie. Si potrebbe rimproverare a Tex (Faraci) di aver mal giudicato il guerriero Sioux al quale fa grazia della vita nel primo scontro; anche perché una testa tanto vuota quanto calda come Vento Nero non aveva bisogno della sua bugia per fomentarsi e fomentare gli altri giovani guerrieri. Si potrebbe, ma alla fine sarebbe un rilievo ingeneroso nell'economia di una storia che complessivamente funziona, si legge con piacere. Nessuno dei personaggi è memorabile (a Orso Saggio non è stato concesso spazio per diventarlo), neppure il solido e texiano Tex messo in campo, ma tutti sono credibili, accurati, descritti con grande attenzione se non con la capacità di renderli appunto memorabili.

Priva in qualche modo di una vera e propria trama, non giallo e non avventura, racconto psicologico dalle connotazioni gialle e coloriture avventurose, questa storia texiana è in tal modo per molti versi originale, non scontata e non banale; una lettura molto più incoraggiante del Texone in chiave di un futuro dignitoso per il Tex di Faraci. L'unica vera perplessità si ha sulla conclusione della storia: la decisione di Tex appare molto da Giustizia batte Legge tre a zero, però finisce per configurare davvero un po' troppo la fattispecie della complicità in furto.

Anche questa copertina di Claudio Villa, come le altre cinque dei Color Tex estivi , è "full color" (realizzata usando Ecoline, una sorta di china colorata liquida, trasparente, simile all’acquerello e tempere acquerellate) come quelle di Sul sentiero dei ricordi n.575, I demoni del nord n.600 e Vendetta navajo n.455. Vi è un’altra copertina realizzata con questa tecnica, ma poi scartata per decisione redazionale, ossia quella del numero cinquecento di Tex Uomini in fuga n.500 ( segnalazione di Claudio Villa ).

, è "full color" (realizzata usando Ecoline, una sorta di china colorata liquida, trasparente, simile all’acquerello e tempere acquerellate) come quelle di n.575, n.600 e n.455. Vi è un’altra copertina realizzata con questa tecnica, ma poi scartata per decisione redazionale, ossia quella del numero cinquecento di Tex n.500 ( ). Questo è il primo Color Tex sceneggiato interamente da Tito Faraci, del quale era già stata pubblicata nel Color Tex 4 la storia breve dal titolo L’uomo sbagliato , disegnata da Giampiero Casertano. È ancora in edicola il Texone Capitan Jack Tex Gigante 31 sceneggiato da Faraci e realizzato graficamente da Enrique Breccia, mentre la sua storia più recente apparsa nella serie regolare è Partita pericolosa n.664-665, disegnata da Alessandro Nespolino.

sceneggiato interamente da Tito Faraci, del quale era già stata pubblicata nel Color Tex 4 la storia breve dal titolo , disegnata da Giampiero Casertano. È ancora in edicola il Texone Tex Gigante 31 sceneggiato da Faraci e realizzato graficamente da Enrique Breccia, mentre la sua storia più recente apparsa nella serie regolare è n.664-665, disegnata da Alessandro Nespolino. Ai pennelli troviamo Mario Milano, che per la Sergio Bonelli Editore ha realizzato storie anche per Nick Raider, Zona X e Magico Vento. Questo Color Tex costituisce l’esordio di Milano sulle pagine di Tex.

costituisce l’esordio di Milano sulle pagine di Tex. Tex cela ai cow-boys la sua vera identità, presentandosi con il nome di Ted Miller, usato precedentemente ne La lunga pista n.473-474, storia sceneggiata da Mauro Boselli e disegnata da Guglielmo Letteri.

cela ai cow-boys la sua vera identità, presentandosi con il nome di Ted Miller, usato precedentemente ne n.473-474, storia sceneggiata da Mauro Boselli e disegnata da Guglielmo Letteri. Non mente Tex ai cow-boys quando dice di essere del Texas e di avere "lavorato per anni in un ranch" (pag.32). Il ranch era quello della sua famiglia, di cui apprendiamo alcune notizie ne Il passato di Tex n.83b-85. Si veda anche quanto racconta Tex in Tra due bandiere n.113-115 a proposito di "uno sfortunato tentativo di allevamento in una vallata a sud di Palo Pinto" con gli amici Rod Vergil e "Damned" Dick .

n.83b-85. Si veda anche quanto racconta Tex in n.113-115 a proposito di "uno sfortunato tentativo di allevamento in una vallata a sud di Palo Pinto" con gli amici e . Durante le scene ambientate al tramonto o al buio è ancora sopportabile, risultando poco dissimile dal colore della giubba di Randall , ma durante il giorno il giallo della camicia di Tex è abbagliante, sembra quasi un bersaglio con su scritto "sparate qui".

, ma durante il giorno il giallo della camicia di Tex è abbagliante, sembra quasi un bersaglio con su scritto "sparate qui". La morte di Orso Saggio , spinto involontariamente dal figlio Vento Nero che poi però non lo aiuta e lo lascia cadere nel dirupo, è - a mente di chi scrive - il primo caso di parricidio nella saga di Tex.

, spinto involontariamente dal figlio che poi però non lo aiuta e lo lascia cadere nel dirupo, è - a mente di chi scrive - il primo caso di parricidio nella saga di Tex. Dopo l’abbuffata di sigari e sigarette del Texone Capitan Jack (cit.), si torna alla normalità delle storie di Faraci: Tex non fuma nemmeno una sigaretta, l’unica che si vede la fuma il cow-boy Vance .

Nella scena a pag.154-160 il capo della mandria, Garth , confessa a Tex di essere stato lui ad uccidere Tom Carrell alias John Trevor, il bandito sulle cui tracce si trovava Tex, e di essersi impossessato del bottino della rapina con l’intento di aiutare il proprietario del ranch per cui lavora, da anni in difficoltà economiche. Tex decide di lasciare i soldi a Garth, quindi di non riportare il bottino nel Texas agli eventuali eredi dei passeggeri rapinati (a pag.13 apprendiamo che l’assalto alla diligenza si è concluso "con un massacro"), in ciò comportandosi come nelle pagine finali de Il prigioniero di Yuma n.640-642, storia sceneggiata da Mauro Boselli e disegnata da Alfonso Font .

, confessa a Tex di essere stato lui ad uccidere alias John Trevor, il bandito sulle cui tracce si trovava Tex, e di essersi impossessato del bottino della rapina con l’intento di aiutare il proprietario del ranch per cui lavora, da anni in difficoltà economiche. Tex decide di lasciare i soldi a Garth, quindi di non riportare il bottino nel Texas agli eventuali eredi dei passeggeri rapinati (a pag.13 apprendiamo che l’assalto alla diligenza si è concluso "con un massacro"), in ciò comportandosi come nelle pagine finali de n.640-642, storia sceneggiata da Mauro Boselli e disegnata da . Che Tex possa sparare col Winchester usando una mano sola è fuor di dubbio, ma per premere il grilletto come si vede a pag.115 (vignetta centrale a sinistra) dovrebbe essere anche un contorsionista.

Henry : «Ti sei fatto un nemico, Ted!»

Tex (sotto copertura) : «Strano... Vado sempre d’accordo con tutti.»

pag.90-91

Tex

Lester, Martin

Bill Larsen

Tom Carrell alias John Trevor

Lupo Veloce

Coda di Volpe

Orso Saggio

Vento Nero

Garth

Randall

Gomez

Burton, Russ, Steve, Vance, Norman

Henry

Colorado

Wyoming

accampamento

