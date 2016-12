IT-TX-662-663

Carovana di audaci

- Trama I quattro pards sono sulle tracce di una banda di Comanches che, dopo avere massacrato un drappello di soldati ed essersi appropriata di un carico d’armi, compie razzie nei ranches della zona. Tex e Carson salvano un ranchero e i suoi due figli e raggiungono una carovana diretta nel New Mexico, probabile preda degli indiani. Insieme a Kit e Tiger, sopraggiunti nel frattempo, Tex e Carson organizzano la difesa delle famiglie della carovana nella città fantasma di Fallen Arrow e salvano alcune donne bianche, disperdendo i superstiti della banda. Nuovo corso, buoni frutti?

Note e citazioni

Incongruenze

Frase

Personaggi

Locations

Valutazione

4/7

sceneggiatura/dialoghi

4/7

disegni/colori/lettering

5/7

ideazione/soggetto

Annotazioni

Nuovo corso, buoni frutti?

Una carovana, una città fantasma e tanti indiani cattivi. Questi gli ingredienti alla base dei due albi firmati da Barbieri e Faraci ai testi, con Maurizio Dotti ai pennelli. Va detto che, al netto di qualche lungaggine e di personaggi un po’ troppo stereotipati, si tratta di una storia onesta, senza infamia e con qualche lode: non solo per la presenza (finalmente!) dei quattro pards in una storia di Faraci, ma anche per un villain che, seppur penalizzato da un nome evocativo come un antigelo (per realistico che sia), si rivela tosto e carismatico quanto basta per reggere il confronto con i quattro protagonisti. I pards, dal canto loro, fanno la loro parte onorevolmente. Dato il tema trattato, concediamo alcune strizzate d’occhio a Terra Promessa, anche se sarebbe ingeneroso mettere a confronto le due opere, non fosse altro perché ci si renderebbe conto, tra le altre cose, della totale mancanza d’ironia di Carovana di audaci. Certamente il tono è volutamente drammatico, sottolineato dalle cupe atmosfere notturne ottimamente rese da Dotti, ma sarebbe bello se una certa dose di umorismo e leggerezza, specie quando agiscono i quattro pards, non fosse più considerata un optional ma una caratteristica irrinunciabile nelle storie di Tex. Dotti svolge un lavoro dal buono all’ottimo, con una menzione speciale per il suo Nevequaya e per tutta la sequenza sotto il temporale. Strano a dirsi, sono proprio i pards quelli che ci convincono meno, soprattutto i due Willer.

Sembra che la collaborazione di Faraci con un soggettista terzo possa portare, tutto sommato, buoni frutti. Ci auguriamo che l’esperimento non resti isolato.

Commento di G.Loi

Note e citazioni

Incongruenze

La camicia di Carson dovrebbe avere le frange solo sul petto e sul dorso, mentre Dotti la disegna come quella di Tiger , con le frange anche sulle spalle e sulle maniche. Inoltre Dotti completa l’abbigliamento di Tiger con un perizoma.

, con le frange anche sulle spalle e sulle maniche. Inoltre Dotti completa l’abbigliamento di Tiger con un perizoma. A pag.80 del n.662 nella frase pronunciata da Kit nella vignetta in basso a destra, "certo" è scritto due volte di seguito.

nella frase pronunciata da Kit nella vignetta in basso a destra, "certo" è scritto due volte di seguito. A pag.41 del n.663 Haider nomina i coloni morti durante lo scontro, ma nell’elenco manca Gordon , colpito a pag.15.

Frase

Janet : «Siete buono, mister Carson!»

Carson : «Con le belle e dolci ragazze, lo sono sempre!»

n.663 , pag.70

Personaggi

Tex, Carson, Kit, Tiger

Reed Rawlings

Mason

Rush

Stanton

Wilson

Nevequaya

Akowa

Roberts

Margaret

Josh

Lara

Willy

Janet

Haider

Farlane

Ann

Davies, Stern, Lomar, Gordon

Ian Morton

Beth

Clarice

Locations

Texas occidentale

ranch

Pista Butterfield

Fallen Arrow

Elementi

[+] mezzosangue Comanche e guida dell’esercito, traditore[+] Tenente[+] Sergente[+] soldato[+] trombettiere[+] capo di guerra Comanche[+] guerriero Comanche, ha rubato la tromba ad un soldato uccisoranchero scampato alla distruzione del suo ranch[+] moglie di Robertsfiglio di Robertsfiglia di Roberts[+] giovanotto ucciso dagli indianigiovane rapita dai Comanchescapocarovanacolonomoglie di Farlane, salvata da Tex[+] coloni uccisi[+] colono dalla buona miragiovane figlia di una coppia di coloni, rapita dai Comanchessorella di Beth, rapita anch’essa della famiglia Robertsghost-town presso cui si rifugiano i coloni