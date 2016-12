Arriva Morgan Lost

"conosci te stesso", in un mare di violenza

Il 20 ottobre ha esordito nelle edicole Morgan Lost, il nuovo mensile edito da Sergio Bonelli editore, creato da Claudio Chiaverotti. Dopo la chiusura di Brendon, lo sceneggiatore torinese ha ideato una serie con protagonista un cacciatore di taglie che si trova ad operare a New Heliopolis , metropoli di una realtà alternativa, dove Adolf Hitler è stato ucciso prima della Seconda guerra mondiale e assillanti trasmissione televisive narrano le gesta di feroci serial killer. La grossa novità della serie bonelliana è rappresentata dalla scelta policromatica, con colorazione rossa e grigia, capace di restituire il daltonismo del protagonista, un cavaliere solitario dal tragico passato che ogni mese deve dare la caccia ad un diverso Serial Killer, in un mondo delirante e oscuro. Splendide le copertine di Fabrizio De Tommaso, per tecnica e impostazione.

Morgan Lost n.1

copertina di Fabrizio De Tommaso



Nel n.3, Mister Sandman, disegnato da Giovanni Freghieri, Morgan si imbatte nella bella astronoma Sarah , perseguitata da un serial killer misteriosamente sopravvissuto alla sedia elettrica.

Copertina Morgan Lost n.3

disegno di Fabrizio De Tommaso



Nel numero seguente, il n.4, La Rosa Nera, disegnato da Val Romeo, il cacciatore di taglie aiuta la sua amica criminologa Pandora ad affrontare il temibile Wallendream , serial killer dal tragico passato.

Copertina Morgan Lost n.4

disegno di Fabrizio De Tommaso



Nel n.5, L'orologio del tempo, illustrato da Giuseppe Liotti, è il turno del Caimano a scontrarsi con Morgan Lost in un vortice cronologico.